Волинський нацгвардієць вишиває вінчальні ікони та мріє виготовити сукні доньці та дружині





Про це повідомляє газета



«Ніхто не міг повірити, що це мої роботи, – показує гвардієць ікони, вишиті бісером. – Коли сідаєш за вишивання, усі сторонні думки зникають. Ти зосереджуєшся, щоб витримати кольори, щоб кожна намистина стала на своє місце».



Контури малюнка є на полотні, яке можна придбати, а підбір намиста – вже справа його вибору. Кожна бісеринка пришивається окремо. Так серед солдатського побуту намистина за намистиною народжуються образи. Потім автор замовляє для них рами.



Удома Ілля ріс в атмосфері рукоділля – мама вишивала нитками рушники, наволочки, картини.



«Першу ікону розміром 40 на 60 сантиметрів вишивав близько місяця. На ній 17 850 намистин бісеру. Зараз, коли маю трохи часу, помалу роблю вінчальні набори образів. Це Божа Мати з Немовлям і Христос. Один із побратимів уже вінчався з іконами моєї роботи», – каже Ілля.



Початок повномасштабної війни Ілля зустрів у рідному селі, де працював у дитячому садку. Хоча дружина була на 9-му місяці вагітності, вирішив негайно повертатися в підрозділ Нацгвардії, в якому раніше служив за контрактом. Уже тут Ілля вперше спробував нове хобі, яке тепер надихає і допомагає знімати стрес не гірше, ніж йога чи медитація.



«Хочу і своїм дітям повишивати вінчальні ікони, хоча старшій дівчинці тільки три з половиною роки, а меншому й року нема. А ще – вишити доньці і дружині сукні бісером», – ділиться творчими планами нацгвардієць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ілля – солдат у стрілецькій роті, яка охороняє й обороняє важливі об’єкти. У нечисленні години відпочинку на взводному опорному пункті він береться за нитку, голку і бісер.Про це повідомляє газета "Волинь-нова". «Ніхто не міг повірити, що це мої роботи, – показує гвардієць ікони, вишиті бісером. – Коли сідаєш за вишивання, усі сторонні думки зникають. Ти зосереджуєшся, щоб витримати кольори, щоб кожна намистина стала на своє місце».Контури малюнка є на полотні, яке можна придбати, а підбір намиста – вже справа його вибору. Кожна бісеринка пришивається окремо. Так серед солдатського побуту намистина за намистиною народжуються образи. Потім автор замовляє для них рами.Удома Ілля ріс в атмосфері рукоділля – мама вишивала нитками рушники, наволочки, картини.«Першу ікону розміром 40 на 60 сантиметрів вишивав близько місяця. На ній 17 850 намистин бісеру. Зараз, коли маю трохи часу, помалу роблю вінчальні набори образів. Це Божа Мати з Немовлям і Христос. Один із побратимів уже вінчався з іконами моєї роботи», – каже Ілля.Початок повномасштабної війни Ілля зустрів у рідному селі, де працював у дитячому садку. Хоча дружина була на 9-му місяці вагітності, вирішив негайно повертатися в підрозділ Нацгвардії, в якому раніше служив за контрактом. Уже тут Ілля вперше спробував нове хобі, яке тепер надихає і допомагає знімати стрес не гірше, ніж йога чи медитація.«Хочу і своїм дітям повишивати вінчальні ікони, хоча старшій дівчинці тільки три з половиною роки, а меншому й року нема. А ще – вишити доньці і дружині сукні бісером», – ділиться творчими планами нацгвардієць.

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