Волинська метальниця завоювала золото на чемпіонаті України
Сьогодні, 02:17
Волинська спортсменка-метальниця вдало виступила на зимовому чемпіонаті України з метань та завоювала золоту медаль.
Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Метальниця Олена Хамаза на зимовому чемпіонаті України з метань, що проходить в Кам'янець-Подільську посіла у метанні молота серед жінок 1 місце.
Волинянці вдалося метнути молот на відстань 64.52 метра.
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Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Метальниця Олена Хамаза на зимовому чемпіонаті України з метань, що проходить в Кам'янець-Подільську посіла у метанні молота серед жінок 1 місце.
Волинянці вдалося метнути молот на відстань 64.52 метра.
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