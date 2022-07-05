Волинська метальниця завоювала золото на чемпіонаті України

Волинська метальниця завоювала золото на чемпіонаті України
Волинська спортсменка-метальниця вдало виступила на зимовому чемпіонаті України з метань та завоювала золоту медаль.

Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.

Метальниця Олена Хамаза на зимовому чемпіонаті України з метань, що проходить в Кам'янець-Подільську посіла у метанні молота серед жінок 1 місце.

Волинянці вдалося метнути молот на відстань 64.52 метра.

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Теги: спорт, Україна, Волинь, чемпіонат
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