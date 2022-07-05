Волинська метальниця завоювала золото на чемпіонаті України





Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.



Метальниця Олена Хамаза на зимовому чемпіонаті України з метань, що проходить в Кам'янець-Подільську посіла у метанні молота серед жінок 1 місце.



Волинянці вдалося метнути молот на відстань 64.52 метра.

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