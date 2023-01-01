Зеленський назвав умову для дипломатичної фіксації кінця війни
Сьогодні, 01:15
Для того, щоб зафіксувати кінець війни Росії проти України, необхідно виконати пункти формули миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
За його словами, формулу миру зробили дуже демократичною, щоб ризик зменшення держав, які підтримуватимуть таку ініціативу, став мінімальним.
Зеленський зазначив, що будь-яка держава може підтримати один із пунктів цієї формули, наприклад, про ядерну безпеку або безпеку навколишнього середовища.
"Там багато різних пунктів. І там є фіксація миру чи кінця війни. Цей пункт дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки. І тоді, коли є виконання (формули миру - ред.), а отже і повага до міжнародного права і просто до людей України, якщо це виконуватиметься, ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до цього моменту необхідно виконати всі пункти, пункти поваги", - заявив голова держави.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
За його словами, формулу миру зробили дуже демократичною, щоб ризик зменшення держав, які підтримуватимуть таку ініціативу, став мінімальним.
Зеленський зазначив, що будь-яка держава може підтримати один із пунктів цієї формули, наприклад, про ядерну безпеку або безпеку навколишнього середовища.
"Там багато різних пунктів. І там є фіксація миру чи кінця війни. Цей пункт дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки. І тоді, коли є виконання (формули миру - ред.), а отже і повага до міжнародного права і просто до людей України, якщо це виконуватиметься, ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до цього моменту необхідно виконати всі пункти, пункти поваги", - заявив голова держави.
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