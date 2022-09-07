Українцям пропонують навчання для управління системами IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T

Українцям пропонують навчання для управління системами IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T
Повітряні сили оголошують набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T та інші.

Про це йдеться на сторінці Повітряних сил ЗСУ.

"Підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші. На черзі – Patriot та SAMP/T. І їх ставатиме дедалі більше, а згодом – вони повністю замінять старий парк радянської техніки", - йдеться у дописі.

Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної і високооплачуваної служби.

Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. В період воєнного часу молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою.

Наразі військові та й викладачі проходять відповідне навчання із експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні.

Детальну інформацію про набір в ХНУПС можна отримати за телефонами, що зазначені на офіційній сторінці військового вишу Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

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Теги: Повітряні сили, війна, Україна, навчання
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