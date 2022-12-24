Які держслужби та установи в Україні – найбільш корумповані, – опитування





Про це повідомляє



Найчастіше серед установ, де вимагають гроші або винагороду за послуги, українці згадують:



- поліклініки - 6,0%,

- управління соціального захисту - 2,2%,

- поліція - 2,0%,

- військові комісаріати (центри комплектування та соціальної підтримки Міноборони) - 1,4%,

- Пенсійний фонд - 1,3%,

- суди - 1,2%

- центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - 1,0%

- школи - 0,7%,

- прикордонна служба - 0,2%.



Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більшість українців (55,0%) протягом останнього року не стикалися з проявами корупції. Ще 26,1% не зверталися до державних служб та установ, а 6,0% вагаються з відповіддю.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" Центру Разумкова.Найчастіше серед установ, де вимагають гроші або винагороду за послуги, українці згадують:- поліклініки - 6,0%,- управління соціального захисту - 2,2%,- поліція - 2,0%,- військові комісаріати (центри комплектування та соціальної підтримки Міноборони) - 1,4%,- Пенсійний фонд - 1,3%,- суди - 1,2%- центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - 1,0%- школи - 0,7%,- прикордонна служба - 0,2%.Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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