Які держслужби та установи в Україні – найбільш корумповані, – опитування

Які держслужби та установи в Україні – найбільш корумповані, – опитування
Більшість українців (55,0%) протягом останнього року не стикалися з проявами корупції. Ще 26,1% не зверталися до державних служб та установ, а 6,0% вагаються з відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" Центру Разумкова.

Найчастіше серед установ, де вимагають гроші або винагороду за послуги, українці згадують:

- поліклініки - 6,0%,
- управління соціального захисту - 2,2%,
- поліція - 2,0%,
- військові комісаріати (центри комплектування та соціальної підтримки Міноборони) - 1,4%,
- Пенсійний фонд - 1,3%,
- суди - 1,2%
- центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - 1,0%
- школи - 0,7%,
- прикордонна служба - 0,2%.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Теги: корупція, Україна, опитування
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