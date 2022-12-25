Повідомили, скільки окупантів і їхньої техніки знищили українські захисники за 24 лютого
Сьогодні, 10:32
Українські захисники протягом доби ліквідували десятки ворожої техніки, серед якої 12 танків та 9 броньованих машин.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 25 лютого.
Інформують, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3375 (+12) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,
‒ артилерійських систем – 2373 (+10) од,
‒ РСЗВ – 475 (+1) од,
‒ засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
‒ літаків – 299 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 288 (+1) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),
‒ крилаті ракети ‒ 873 (+0),
‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 230 (+1).
Дані уточнюють.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 25 лютого.
Інформують, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3375 (+12) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,
‒ артилерійських систем – 2373 (+10) од,
‒ РСЗВ – 475 (+1) од,
‒ засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
‒ літаків – 299 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 288 (+1) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),
‒ крилаті ракети ‒ 873 (+0),
‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 230 (+1).
Дані уточнюють.
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