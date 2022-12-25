Повідомили, скільки окупантів і їхньої техніки знищили українські захисники за 24 лютого





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 25 лютого.



Інформують, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 3375 (+12) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,

‒ артилерійських систем – 2373 (+10) од,

‒ РСЗВ – 475 (+1) од,

‒ засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

‒ літаків – 299 (+0) од,

‒ гелікоптерів – 288 (+1) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),

‒ крилаті ракети ‒ 873 (+0),

‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,

‒ спеціальна техніка ‒ 230 (+1).



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники протягом доби ліквідували десятки ворожої техніки, серед якої 12 танків та 9 броньованих машин.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 25 лютого.Інформують, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 3375 (+12) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,‒ артилерійських систем – 2373 (+10) од,‒ РСЗВ – 475 (+1) од,‒ засоби ППО ‒ 247 (+0) од,‒ літаків – 299 (+0) од,‒ гелікоптерів – 288 (+1) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),‒ крилаті ракети ‒ 873 (+0),‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,‒ спеціальна техніка ‒ 230 (+1).Дані уточнюють.

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