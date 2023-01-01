Лукашенко прокоментував інформацію про плани РФ щодо поглинання Білорусі

Білоруський правитель Олександр Лукашенко, коментуючи інформацію про стратегію РФ щодо Білорусі, яка пов'язана з поглинанням її до 2030 року, заявив, що Республіка Білорусь - незалежна суверенна держава.Про це повідомляє білоруське урядове агентство БЕЛТА."У нас є своя стратегія? Є. У Росії (ядерна велика держава) є своя стратегія? Є. І у Росії щодо Білорусі зокрема є своя стратегія - жити, як зі своїми братами, у мирі та дружбі. 100%. Я в цьому "котлі" повністю варюся і беру участь у цьому. Нас просто хочуть ще раз розрубати. Тому виникла ця тема. Нічого живого в цьому немає. Мою позицію ви знаєте, вона незмінна: ми незалежна суверенна держава", - сказав Лукашенко.Він стверджує, що всі ці питання російський диктатор Путін розуміє точно так само.Зауважимо, впливові іноЗМІ, серед яких Delfi, Kyiv Independent, Yahoo News, Süddeutsche Zeitung, центр “Досьє” повідомляли, що російське політичне керівництво поставило за мету захопити республіку білорусь до 2030 року.