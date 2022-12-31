Чому Росія не завдала масованого удару 24 лютого: думка військового експерта

Чому Росія не завдала масованого удару 24 лютого: думка військового експерта
Є дві причини того, чому Росія не влаштувала масований ракетний обстріл України 24 лютого – в річницю свого повномасштабного вторгнення.

Про це це військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів «24 каналу».

На його думку, Росія не вдалася до ракетної атаки через свої обмежені можливості щодо ракет і дронів-камікадзе іранського виробництва. Ще одна причина – військово-політичні обставини.

«Росіяни, можливо, могли б набрати кількість ударних ракетних елементів на атаку середнього рівня, але це не спрацювало ще через військово-політичні обставини», – сказав Романенко.

Йдеться про «мирний план» Китаю щодо завершення війни в Україні, який був оголошений 24 лютого. Генерал-лейтенант пояснив, що Москва зацікавлена в такій ініціативі Пекіна, тож масований обстріл України цього дня мав би дивний вигляд.

З іншого боку, зауважив експерт, Китай керує військово-політичними, стратегічними та геополітичними підходами щодо допомоги Росії, тож можуть висувати їй свої умови. Так було, наприклад, з Олімпіадою-2022 в Пекіні напередодні повномасштабного вторгнення. Романенко уточнив, що тоді Пекін попередив Москву, що Ігри мають відбутися спокійно.

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Теги: Росія, масований обстріл, 24 лютого
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