Прощена неділя: що робити цього дня та як просити пробачення





Про традиції цього дня та його значення пише



Головна традиція Прощеної неділі ‒ просити пробачення у рідних та близьких. Конкретну вину при цьому не формулюють. Співрозмовник і без того усе зрозуміє.



Дата Прощеної неділі залежить від дати початку Великого посту та Великодня. У 2023 році Прощена неділя припадає на 26 лютого.



За традицією, вранці на Прощену неділю віруючі йдуть до церкви. Там сповідаються, а після служби ходять один до одного й пригощаються за святковими столами.



Просити пробачення цього дня слід не лише у близьких. Здавна у народі сильні каються перед слабкими, багаті перед бідними, здорові перед хворими, а молоді перед старими.



У цю неділю також проводжають зиму та зустрічають весну. Символічно спалювали опудало із соломи, яке заготовили ще першого дня Колодія.



Потрібно також відпустити всі власні образи, замиритися з тими, з ким були суперечки. Можна побувати на могилах померлих родичів. У них також просять пробачення.



При цьому є певні правила, як просити прощення у Прощену неділю. Вранці потрібно просити пробачення у найближчих. Спочатку вибачатися мають старші перед молодшими. Відповідати прийнято: «Бог простить, і я прощаю».



У понеділок, 20 лютого, у християн східного обряду розпочався Масляний тиждень. Після нього – Великий піст.



Впродовж тижня здавна прийнято пекти млинці та пригощати ними гостей. Масляний тиждень особливий тим, що кожен його день має своє «призначення» й свої традиції святкування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прощена або Сиропусна неділя ‒ це останній день Масляного тижня або, як його ще називають, Колодія чи Масниці. Відразу після прощеної неділі починається Великий піст.Про традиції цього дня та його значення пише Gazeta.ua. Головна традиція Прощеної неділі ‒ просити пробачення у рідних та близьких. Конкретну вину при цьому не формулюють. Співрозмовник і без того усе зрозуміє.Дата Прощеної неділі залежить від дати початку Великого посту та Великодня. У 2023 році Прощена неділя припадає на 26 лютого.За традицією, вранці на Прощену неділю віруючі йдуть до церкви. Там сповідаються, а після служби ходять один до одного й пригощаються за святковими столами.Просити пробачення цього дня слід не лише у близьких. Здавна у народі сильні каються перед слабкими, багаті перед бідними, здорові перед хворими, а молоді перед старими.У цю неділю також проводжають зиму та зустрічають весну. Символічно спалювали опудало із соломи, яке заготовили ще першого дня Колодія.Потрібно також відпустити всі власні образи, замиритися з тими, з ким були суперечки. Можна побувати на могилах померлих родичів. У них також просять пробачення.При цьому є певні правила, як просити прощення у Прощену неділю. Вранці потрібно просити пробачення у найближчих. Спочатку вибачатися мають старші перед молодшими. Відповідати прийнято: «Бог простить, і я прощаю».У понеділок, 20 лютого, у християн східного обряду розпочався Масляний тиждень. Після нього – Великий піст.Впродовж тижня здавна прийнято пекти млинці та пригощати ними гостей. Масляний тиждень особливий тим, що кожен його день має своє «призначення» й свої традиції святкування.

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