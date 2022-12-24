Білорусь може мобілізувати на війну 1,5 млн осіб

Білорусь може мобілізувати на війну 1,5 млн осіб
У разі оголошення в Білорусі військового стану та переходу країни на військові рейки для потреб армії працюватиме 1,5 млн осіб.

Про це заявив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє БелТА.

«Якщо взяти за чисельністю військові організації держави, можливо, розкрию деякі секретні відомості, структури військової організації держави, не Збройних сил, складуть десь до 1,5 млн осіб у разі оголошення військового стану та переведення економіки на військові рейки», – заявив Вольфович.

За останніми опублікованими даними, населення Білорусі становить близько 9,3 млн осіб. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2022 рік, професійна армія країни налічує близько 48 тисяч військовослужбовців та близько 12 тисяч прикордонників.

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Теги: Білорусь, мобілізація
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