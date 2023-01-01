Курс валют у Луцьку 27 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 41.40, а продають за – 41.68.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.66, а продають за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 лютого готівковий курс долара становить 39.42, продають його за 39.58.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.40, а продають за – 41.68.Щодо польського злотого, то його купують за 8.66, а продають за 8,80.

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