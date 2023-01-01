За незалежність України загинув Герой з Волині В'ячеслав Зенц

За незалежність України загинув Герой з Волині В'ячеслав Зенц
У бою з російськими окупантами загинув кіборг з Рожища, який захищав Донецький аеропорт, В'ячеслав Зенц.

Про це повідомили рідні загиблого Героя.

"При виконанні бойового завдання, звільняючи свою рідну землю від «русского мира», загинув наш племінник В'ячеслав Зенц. Він ще багато корисного міг би зробити для своєї сім’ї та країни, але, захищаючи її свободу і незалежність, віддав найцінніше – життя. Рука російського окупанта забрала в дружини — чоловіка, батька у дітей, у військовослужбовців — побратима та друга. Славік був життєлюбом і оптимістом, доброзичливим та працьовитим, гарним сім’янином. І на війні він був одним із кращих. Справжній патріот, воїн і чоловік. За особисту мужність і героїзм під час захисту Вітчизни був нагороджений військовими нагородами, він завжди мав повагу серед бойових побратимів", - пише Віра Войтюк.

Рідні та друзі згадують воїна теплими словами, як справжнього патріота своєї землі, за яку боровся до останнього подиху.

«Ти був перший вдома, перший в школі, перший в житті. Ти першим пішов добровольцем у 2014-му, бо не міг дивитися, як гинуть молоді. Ти був першим, хто їхав на нуль, бо ж вже навчений. Ти був там, де ми собі в страшному сні не можемо уявити. Ти міг лишитися працювати в Польщі. Ні, не міг. Ти йшов захищати кожного з нас. Бо це твоя земля, твоя Україна. Бо в цьому вся твоя суть», – написала Ірина Зенц.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, кіборг
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