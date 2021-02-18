На Волині уродженка Донеччини підмінила майже 50 тисяч гривень пенсіонерки на папір





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише



За даними слідства, переселенка проводила «освячення» грошей 78-річної пенсіонерки, перебуваючи у неї вдома. Під час так званого «обряду» підмінила справжні купюри на папір. Таким чином, незаконно заволоділа грошовими коштами ковельчанки у сумі 46 000 гривень.



Коли про обман довідалися правоохоронці, особу шахрайки було встановлено, проти неї відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.



Пенсіонерка в судове засідання не з’явилась, а у письмовій заяві просила суд слухати справу без її участі та звільнити аферистку від кримінальної відповідальності, так як претензій до неї вже не має. За її словами, вони примирились.



Адвокат переселенки зазначив, що завдана шкода потерпілій повністю відшкодована, що підтверджує розписка останньої. Також він сказав, що його підзахисна хворіє, має на утримання дворічну доньку, не працює, є особою з інвалідністю 3 групи.



Прокурор підтримав адвоката та обвинувачену. В Єдиному державному реєстрі судових рішень прізвище цього державного обвинувача не вказано.



Суддя Марина Грідяєва ухвалила звільнити жінку від кримінальної відповідальності в зв’язку з примиренням та закрила провадження у справі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженку міста Харцизьк Донецької області, яка переїхала до Ковеля, обвинувачували за фактом шахрайства.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель медіа За даними слідства, переселенка проводила «освячення» грошей 78-річної пенсіонерки, перебуваючи у неї вдома. Під час так званого «обряду» підмінила справжні купюри на папір. Таким чином, незаконно заволоділа грошовими коштами ковельчанки у сумі 46 000 гривень.Коли про обман довідалися правоохоронці, особу шахрайки було встановлено, проти неї відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.Пенсіонерка в судове засідання не з’явилась, а у письмовій заяві просила суд слухати справу без її участі та звільнити аферистку від кримінальної відповідальності, так як претензій до неї вже не має. За її словами, вони примирились.Адвокат переселенки зазначив, що завдана шкода потерпілій повністю відшкодована, що підтверджує розписка останньої. Також він сказав, що його підзахисна хворіє, має на утримання дворічну доньку, не працює, є особою з інвалідністю 3 групи.Прокурор підтримав адвоката та обвинувачену. В Єдиному державному реєстрі судових рішень прізвище цього державного обвинувача не вказано.Суддяухвалила звільнити жінку від кримінальної відповідальності в зв’язку з примиренням та закрила провадження у справі.

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