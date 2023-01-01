На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда

На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
Минулої доби рятувальники на Волині ліквідували 3 пожежі у житлі. Усі три, ймовірно, пов’язані з пічним опаленням.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

26 лютого о близько 5-ої ранку горіла господарська споруда в селі Седлище Старовижівської громади. Пожежу, що охопила покрівлю та поширилася всередину приміщення, ліквідували рятувальники 16 ДПРЧ смт Стара Вижівка та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Сереховичі. Імовірно, до пожежі призвели недоліки конструкцій нагрівальних печей.

Близько полудня трапилася пожежа в цегляному житловому будинку в селі Піски – Річицькі на Ковельщині. Пожежу ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне та працівники місцевої пожежної охорони села Річиця. Вогонь пошкодив перекриття на незначній площі, твердопаливний котел та хатні речі. За попередніми даними, пожежа трапилася через недоліки конструкції димоходу.

Імовірно, недолік конструкцій нагрівальних печей та димарів стали причиною пожежі у ще одному житловому будинку – в селі Оконськ Маневицької громади. Горіння ліквідували рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі та працівники двох пожежних команд – добровільної та відомчої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Постріли точно були не з боку Білорусі»: що відомо про трагічну смерть військового поблизу кордону
Сьогодні, 11:05
Атака росіянами Хмельниччини: загинули два рятувальники
Сьогодні, 10:59
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
Сьогодні, 10:55
На Закарпатті стався землетрус
Сьогодні, 10:44
На Волині уродженка Донеччини підмінила майже 50 тисяч гривень пенсіонерки на папір
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
Пожежі на Волині: горіли житловий будинок, господарська будівля та дровітня Пожежі на Волині: горіли житловий будинок, господарська будівля та дровітня
21 лютий, 10:16
На Волині горіли два житлові будинки, хата-пустка та господарська споруда На Волині горіли два житлові будинки, хата-пустка та господарська споруда
20 лютий, 11:51
На Волині за добу трапились чотири пожежі На Волині за добу трапились чотири пожежі
18 лютий, 10:42
У пожежі на Волині загинув чоловік: сусіда, який намагався його врятувати, госпіталізували У пожежі на Волині загинув чоловік: сусіда, який намагався його врятувати, госпіталізували
11 лютий, 11:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Постріли точно були не з боку Білорусі»: що відомо про трагічну смерть військового поблизу кордону
Сьогодні, 11:05
 0
Атака росіянами Хмельниччини: загинули два рятувальники
Сьогодні, 10:59
 0
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
Сьогодні, 10:55
 0
На Закарпатті стався землетрус
Сьогодні, 10:44
 0
На Волині уродженка Донеччини підмінила майже 50 тисяч гривень пенсіонерки на папір
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8