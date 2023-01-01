На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда

Минулої доби рятувальники на Волині ліквідували 3 пожежі у житлі. Усі три, ймовірно, пов’язані з пічним опаленням.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.26 лютого о близько 5-ої ранку горіла господарська споруда в селі Седлище Старовижівської громади. Пожежу, що охопила покрівлю та поширилася всередину приміщення, ліквідували рятувальники 16 ДПРЧ смт Стара Вижівка та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Сереховичі. Імовірно, до пожежі призвели недоліки конструкцій нагрівальних печей.Близько полудня трапилася пожежа в цегляному житловому будинку в селі Піски – Річицькі на Ковельщині. Пожежу ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне та працівники місцевої пожежної охорони села Річиця. Вогонь пошкодив перекриття на незначній площі, твердопаливний котел та хатні речі. За попередніми даними, пожежа трапилася через недоліки конструкції димоходу.Імовірно, недолік конструкцій нагрівальних печей та димарів стали причиною пожежі у ще одному житловому будинку – в селі Оконськ Маневицької громади. Горіння ліквідували рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі та працівники двох пожежних команд – добровільної та відомчої.