На Закарпатті стався землетрус
Сьогодні, 10:44
У Закарпатській області сьогодні вночі, 27 лютого, зареєстровано землетрус магнітудою 3,3 на глибині 2 км.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
«27 лютого 2023 року о 03:15:39 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км», – йдеться у повідомленні.
Експерти зазначили, що такий землетрус не несе загрози для населення, але за класифікацією належить до сильно відчутних, особливо всередині будівель.
Останній землетрус, який відчувався у понад 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстрований із району Іршави 3 січня магнітудою 3,8 на глибині 6 км.
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Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
«27 лютого 2023 року о 03:15:39 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км», – йдеться у повідомленні.
Експерти зазначили, що такий землетрус не несе загрози для населення, але за класифікацією належить до сильно відчутних, особливо всередині будівель.
Останній землетрус, який відчувався у понад 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстрований із району Іршави 3 січня магнітудою 3,8 на глибині 6 км.
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