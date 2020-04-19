На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті стався землетрус
У Закарпатській області сьогодні вночі, 27 лютого, зареєстровано землетрус магнітудою 3,3 на глибині 2 км.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

«27 лютого 2023 року о 03:15:39 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км», – йдеться у повідомленні.

Експерти зазначили, що такий землетрус не несе загрози для населення, але за класифікацією належить до сильно відчутних, особливо всередині будівель.

Останній землетрус, який відчувався у понад 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстрований із району Іршави 3 січня магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

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Теги: Закарпаття, вночі, землетрус
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