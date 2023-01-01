Атака росіянами Хмельниччини: загинули два рятувальники





Про це Сергій Гамалій.



За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло два рятувальники, ще 4 людини отримали поранення. У трьох із них важкий стан, але їхньому життю уже нічого не загрожує. Дівчину, яка була доставлена у лікарню, відпустили на амбулаторне лікування.



Постраждали цивільні будинки. Нині триває гасіння пожеж.



Рятувальники загинули під час виконання службового обов’язку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 27 лютого російсько-окупаційні війська вчергове атакували Хмельницьку область. Вони завдали трьох ударів по обласному центру.Про це повідомив очільник обласної військової адміністраціїЗа попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло два рятувальники, ще 4 людини отримали поранення. У трьох із них важкий стан, але їхньому життю уже нічого не загрожує. Дівчину, яка була доставлена у лікарню, відпустили на амбулаторне лікування.Постраждали цивільні будинки. Нині триває гасіння пожеж.Рятувальники загинули під час виконання службового обов’язку.

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