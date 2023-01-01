Атака росіянами Хмельниччини: загинули два рятувальники

Атака росіянами Хмельниччини: загинули два рятувальники
У ніч проти 27 лютого російсько-окупаційні війська вчергове атакували Хмельницьку область. Вони завдали трьох ударів по обласному центру.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло два рятувальники, ще 4 людини отримали поранення. У трьох із них важкий стан, але їхньому життю уже нічого не загрожує. Дівчину, яка була доставлена у лікарню, відпустили на амбулаторне лікування.

Постраждали цивільні будинки. Нині триває гасіння пожеж.

Рятувальники загинули під час виконання службового обов’язку.


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Теги: Хмельницька область, атака, загиблі
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