«Постріли точно були не з боку Білорусі»: що відомо про трагічну смерть військового поблизу кордону

У Ратнівській громаді повідомили про смерть молодшого сержанта 100 бригади тероборони, командира відділення, 01.11.1989 року народження. Трагедія сталася на спостережному посту поблизу села Тур на Ратнівщині. Військовослужбовець був призваний до лав ЗСУ торік 26 лютого. Має сина та доньку.Деякі ЗМІ повідомили, що чоловік загинув внаслідок перестрілки й що, мовляв, потріли були зроблені з білоруської сторони. Наразі ця інформація не підтверджена.У секторі комунікації поліції Волині у коментаріповідомили, що правоохоронці з’ясовують причини і деталі трагедії. Наразі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.«Точно відомо, що постріли здійснювалися не з боку Білорусі. Деталі будуть з’ясовані під час досудового слідства, яке триває», – зауважили у секторі комунікації поліції Волині.У 100-ій окремій бригаді тероборони кажуть, що воїн загинув на світанку 25 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання.«Проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади. Просимо довіряти лише офіційній інформації та уникати поширення чуток», - прокоментували у бригаді.