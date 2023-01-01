«Постріли точно були не з боку Білорусі»: що відомо про трагічну смерть військового поблизу кордону

«Постріли точно були не з боку Білорусі»: що відомо про трагічну смерть військового поблизу кордону
У Ратнівській громаді повідомили про смерть молодшого сержанта 100 бригади тероборони, командира відділення Сергія Панасюка, 01.11.1989 року народження. Трагедія сталася на спостережному посту поблизу села Тур на Ратнівщині. Військовослужбовець був призваний до лав ЗСУ торік 26 лютого. Має сина та доньку.

Деякі ЗМІ повідомили, що чоловік загинув внаслідок перестрілки й що, мовляв, потріли були зроблені з білоруської сторони. Наразі ця інформація не підтверджена.

У секторі комунікації поліції Волині у коментарі інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що правоохоронці з’ясовують причини і деталі трагедії. Наразі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

«Точно відомо, що постріли здійснювалися не з боку Білорусі. Деталі будуть з’ясовані під час досудового слідства, яке триває», – зауважили у секторі комунікації поліції Волині.

У 100-ій окремій бригаді тероборони кажуть, що воїн загинув на світанку 25 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання.

«Проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади. Просимо довіряти лише офіційній інформації та уникати поширення чуток», - прокоментували у бригаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого воїна! Побратими висловлюються про нього як про достойного громадянина своєї держави та хорошу людину!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Панасюк, загинув, Білорусь, військовий, стрілянина, Ратнівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 11:22
Споживання електрики зростає, – Укренерго
Сьогодні, 11:15
«Постріли точно були не з боку Білорусі»: що відомо про трагічну смерть військового поблизу кордону
Сьогодні, 11:05
Атака росіянами Хмельниччини: загинули два рятувальники
Сьогодні, 10:59
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО
Сьогодні, 12:30
На війні загинув волинянин Вадим Пацула На війні загинув волинянин Вадим Пацула
26 лютий, 00:50
На Харківщині загинув воїн з Волині Віктор Маркевич На Харківщині загинув воїн з Волині Віктор Маркевич
24 лютий, 10:56
На Харківщині загинув волинянин Василь Бекерук На Харківщині загинув волинянин Василь Бекерук
22 лютий, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
У місті на Волині – новий керівник муніципальної варти
Сьогодні, 12:17
 0
Росія накопичує штурмову авіацію біля кордонів з Україною, – розвідка
Сьогодні, 12:05
 0
У «Дії» тепер можна подати заяву про шлюб
Сьогодні, 11:59
 0
Росія вивела в Чорне море носій «Калібрів», є висока ймовірність ударів, – ОК «Південь»
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8