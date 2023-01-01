У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися дві автівки

У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися дві автівки
У Луцьку сталася ДТП на вулиці Карпенка-Карого: зіткнулися два легковики – «Шкода» та «Ягуар».

Про це пише Конкурент.

Аварія сталася вранці у понеділок, 27 лютого. На місці працює патрульна поліція.

Автівки зазнали механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Теги: Луцьк, ДТП
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