У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 11:22
У Луцьку сталася ДТП на вулиці Карпенка-Карого: зіткнулися два легковики – «Шкода» та «Ягуар».
Про це пише Конкурент.
Аварія сталася вранці у понеділок, 27 лютого. На місці працює патрульна поліція.
Автівки зазнали механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
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Про це пише Конкурент.
Аварія сталася вранці у понеділок, 27 лютого. На місці працює патрульна поліція.
Автівки зазнали механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
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