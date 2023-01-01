У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися дві автівки





Про це



Аварія сталася вранці у понеділок, 27 лютого. На місці працює патрульна поліція.



Автівки зазнали механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася ДТП на вулиці Карпенка-Карого: зіткнулися два легковики – «Шкода» та «Ягуар».Про це пише Конкурент.Аварія сталася вранці у понеділок, 27 лютого. На місці працює патрульна поліція.Автівки зазнали механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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