Росія вивела в Чорне море носій «Калібрів», є висока ймовірність ударів, – ОК «Південь»
Сьогодні, 11:40
Російські війська зранку вивели один ракетоносій з чотирма "Калібрами" на бойове чергування. Тому є ймовірність завдання ворогом ударів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Наразі це 6 кораблів, серед яких виведений зранку 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу «Калібр».
Ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.
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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Наразі це 6 кораблів, серед яких виведений зранку 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу «Калібр».
Ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.
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