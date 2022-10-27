Росія вивела в Чорне море носій «Калібрів», є висока ймовірність ударів, – ОК «Південь»

Росія вивела в Чорне море носій «Калібрів», є висока ймовірність ударів, – ОК «Південь»
Російські війська зранку вивели один ракетоносій з чотирма "Калібрами" на бойове чергування. Тому є ймовірність завдання ворогом ударів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Наразі це 6 кораблів, серед яких виведений зранку 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу «Калібр».

Ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.

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Теги: Калібри, Чорне море
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