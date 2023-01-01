Росія накопичує штурмову авіацію біля кордонів з Україною, – розвідка





Про це у коментарі Андрій Черняк.



"Вони розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації", – зазначив представник ГУР.



При цьому він додав, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється.



Враховуючи, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та іранські дрони, літаки збивати буде ще простіше, підкреслив Черняк.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Її планують задіяти у найважливіших напрямах, де противник намагається вести наступ.Про це у коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР Міноборони"Вони розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації", – зазначив представник ГУР.При цьому він додав, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється.Враховуючи, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та іранські дрони, літаки збивати буде ще простіше, підкреслив Черняк.Нагадаємо, що Росія вночі вдарила безпілотниками по Хмельницькому

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію