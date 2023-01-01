Росія накопичує штурмову авіацію біля кордонів з Україною, – розвідка

Росія накопичує штурмову авіацію біля кордонів з Україною, – розвідка
Російська армія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Її планують задіяти у найважливіших напрямах, де противник намагається вести наступ.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

"Вони розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації", – зазначив представник ГУР.

При цьому він додав, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється.

Враховуючи, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та іранські дрони, літаки збивати буде ще простіше, підкреслив Черняк.

Нагадаємо, що Росія вночі вдарила безпілотниками по Хмельницькому.

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Теги: Росія, Україна, війна
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