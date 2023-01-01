На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО

На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО
26 лютого жителі Ратнівської громади провели в останню путь свого земляка 33-річного Сергія Панасюка з с. Сільце. Молодший сержант загинув 25 лютого на спостережному посту поблизу села Тур на Ратнівщині.

Сергій перебував у місцях, де велися запеклі бої з 2014 по 2015 рік в Луганській та Донецькій областях, далі з 2020 по 2021 пішов служити за контрактом, а з 26 лютого 2022 року стояв на захисті України.

Провести в останню путь Героя прийшли рідні, друзі, побратими та просто небайдужі, щоб висловити безмежну вдячність за неоціненний внесок у майбутнє рідної країни та її жителів.

"Ми з тобою, брате, пройшли не мало. Ти з перших стояв у черзі за зброєю. Ти прожив так мало, але зробив так багато... Наш обов'язок перемогти в пам'ять про тебе", - сказав військовий капелан.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого воїна! Побратими висловлюються про нього як про достойного громадянина своєї держави та хорошу людину!

На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО
На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО
На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО
На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО
На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО
На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО
На Волині попрощалися із військовим Сергієм Панасюком, який загинув біля білоруського кордону. ФОТО

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Теги: Панасюк, загинув, похорон, кордон, Білорусь
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