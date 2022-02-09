На Волині за тиждень на коронавірус захворіло 50 дітей

На Волині за тиждень на коронавірус захворіло 50 дітей
На Волині у період з 20 по 26 лютого на 30% зросла захворюваність на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Захворіли 324 людини (в тому числі дітей – 50, медичних працівників - 11).

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
• Луцький район – 118
• Володимирський район – 64
• Камінь - Каширський район – 39
• Ковельський район – 103
Госпіталізовано – 61 особу (19%), 263 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 268 осіб. Летальних випадків зареєстровано не було.

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Теги: коронавірус, Волинь, діти
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