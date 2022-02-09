На Волині за тиждень на коронавірус захворіло 50 дітей





Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.



Захворіли 324 людини (в тому числі дітей – 50, медичних працівників - 11).



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:

• Луцький район – 118

• Володимирський район – 64

• Камінь - Каширський район – 39

• Ковельський район – 103

Госпіталізовано – 61 особу (19%), 263 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 268 осіб. Летальних випадків зареєстровано не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у період з 20 по 26 лютого на 30% зросла захворюваність на коронавірусну інфекцію.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Захворіли 324 людини (в тому числі дітей – 50, медичних працівників - 11).Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:• Луцький район – 118• Володимирський район – 64• Камінь - Каширський район – 39• Ковельський район – 103Госпіталізовано – 61 особу (19%), 263 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 268 осіб. Летальних випадків зареєстровано не було.

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