Директора комунального закладу на Волині покарали за корупцію: видавав премії собі та сину

Директора комунального закладу на Волині покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Ківерцівський районний суд за принципової позиції Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, директора комунального закладу у сфері охорони здоров'я у Ківерцях.Посадовець, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймав рішення і вчиняв дії в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомив про наявний конфлікт інтересів Ківерцівську міську раду.Видаючи та підписуючи накази, директор визначав розмір надбавок та видавав премії собі особисто та своєму сину.Суд визнав його винуватим у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.Штраф уже сплачений.Враховуючи системність виявлених порушень та задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню уже колишнім посадовцем адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла Ківерцівській міській раді подання у порядку ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції".