Волинська митниця передала до СБУ вилучене старовинне Євангеліє, видане в Росії. ФОТО

Волинська митниця скерувала до СБУ справу про контрабанду культурних цінностей уродженцем Одещини.Про це повідомили у песслужбі митниці.Під час виїзду "зеленим коридором" пункту пропуску "Устилуг-Зосін", в ніші для запчастин автомобіля чоловіка митники виявили книгу, якій більше ста років. Стародрук вилучили та передали на експертизу. За її висновками, прижиттєве видання пізніше канонізованого Іоанна Кронштадського "Простоє євангельское слово русскому народу: статьи для чтенія по воскреснымь и праздничнымь днямь всего года", видане у Санкт-Петербурзі в паровій типографії Гаєвського у 1902 році, має історичну та культурну цінність.Вочевидь знаючи про це, до видання ставились дбайливо, зокрема, його уже реставрували, замінивши корінці та обкладинку.На думку науковців, цю книгу не слід включати в Державний реєстр національного культурного надбання, однак вона може слугувати джерелом для вивчення розвитку православ'я на теренах України.