У Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6: зруйновані понад 20 будівель, є загиблі





Про це повідомляє Anadolu, пише



Поштовхи сталися о 12:04 у понеділок 27 лютого, епіцентр розташовувався в районі Єшилютр.



В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомили, що зафіксовано руйнування 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу.



На цей час відомо про одного загиблого і 69 травмованих.



Це вже третій значний землетрус після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7 та, пізніше того ж дня, 7.6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах вже перевищила 50 тисяч осіб.



Внаслідок повторного сильного землетрусу 20 лютого у тих же районах загинули шестеро осіб та майже 300 постраждали. 25 лютого стався ще один значний землетрус, але, наскільки відомо, без постраждалих.



Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. Під слідством перебувають вже понад 600 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У провінції Малатья на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,6, внаслідок якого загинула щонайменш одна людина.Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда" Поштовхи сталися о 12:04 у понеділок 27 лютого, епіцентр розташовувався в районі Єшилютр.В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомили, що зафіксовано руйнування 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу.На цей час відомо про одного загиблого і 69 травмованих.Це вже третій значний землетрус після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7 та, пізніше того ж дня, 7.6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах вже перевищила 50 тисяч осіб.Внаслідок повторного сильного землетрусу 20 лютого у тих же районах загинули шестеро осіб та майже 300 постраждали. 25 лютого стався ще один значний землетрус, але, наскільки відомо, без постраждалих.Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. Під слідством перебувають вже понад 600 осіб.

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