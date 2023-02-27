У Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6: зруйновані понад 20 будівель, є загиблі

У Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6: зруйновані понад 20 будівель, є загиблі
У провінції Малатья на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,6, внаслідок якого загинула щонайменш одна людина.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Поштовхи сталися о 12:04 у понеділок 27 лютого, епіцентр розташовувався в районі Єшилютр.

В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомили, що зафіксовано руйнування 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу.

На цей час відомо про одного загиблого і 69 травмованих.

Це вже третій значний землетрус після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7 та, пізніше того ж дня, 7.6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах вже перевищила 50 тисяч осіб.

Внаслідок повторного сильного землетрусу 20 лютого у тих же районах загинули шестеро осіб та майже 300 постраждали. 25 лютого стався ще один значний землетрус, але, наскільки відомо, без постраждалих.

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. Під слідством перебувають вже понад 600 осіб.

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Теги: Туреччина, землетрус
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