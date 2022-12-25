Волинянин переміг на міжнародному чемпіонаті з легкої атлетики в ОАЕ. ФОТО
Сьогодні, 13:44
Волинянин Ярослав Окапінський здобув "золото" на змаганнях World Para Athletics Dubai 2023 серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Про це повідомив у facebook тренер легкоатлета Андрій Рожок, передає Суспільне.
Змагання з легкої атлетики в місті Дубаї розпочалися 26 лютого. Ярослав Окапінський здобув першість на дистанції 400 метрів.
"Свою перемогу паралімпієць присвятив ЗСУ, воїнам які захищають Батьківщину і дають спортсменам можливість тренуватися та відстоювати честь країни на міжнародній арені", – зазначив тренер у повідомленні про перемогу легкоатлета.
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Про це повідомив у facebook тренер легкоатлета Андрій Рожок, передає Суспільне.
Змагання з легкої атлетики в місті Дубаї розпочалися 26 лютого. Ярослав Окапінський здобув першість на дистанції 400 метрів.
"Свою перемогу паралімпієць присвятив ЗСУ, воїнам які захищають Батьківщину і дають спортсменам можливість тренуватися та відстоювати честь країни на міжнародній арені", – зазначив тренер у повідомленні про перемогу легкоатлета.
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