На що звернути увагу при виборі агентства з працевлаштування*

Чому варто звернутися до агентства з працевлаштування?

Агентство з працевлаштування – що врахувати при виборі?

Пропозиції роботи, що варті уваги

У світі – все менше кордонів. Трудова або сімейна еміграція стосується всіх країн. Молоді люди відкриті до роботи та подорожують у віддалені куточки світу. У Польщі поселяються також іммігранти з усього світу. Відповіддю на ці тенденції є, серед іншого, постійне збільшення кількості агентств з працевлаштування. Але як вибрати те, яке відповідає вашим очікуванням?Останніми роками Польща стала місцем, де багато іноземців поселилося на коротший чи довший період. Лише у 2022 році кількість іноземців, зареєстрованих в УСС (Управління соціального страхування, ZUS), збільшилася на понад 23% порівняно з попереднім роком. Це означає більший попит на роботу, часто з боку людей, які не знають мови та польського Трудового кодексу. Роботодавці, які бажають працевлаштувати іноземців, також стикалися з юридичними аспектами працевлаштування.Обидві сторони охоче почали спрямовувати свої кроки до агентств з працевлаштування з метою пошуку працівників чи пропозицій роботи. Це наче чудова ідея, але необхідно знати, що хороші агентства спеціалізуються на певних галузях. Таким чином, вони працевлаштовують конкретних спеціалістів і співпрацюють з компаніями певного профілю. На що звернути увагу, якщо ви вирішили шукати роботу через агентство?Агентства з працевлаштування, що спеціалізуються на працевлаштуванні в IT-індустрії, не обов’язково будуть найкращим вибором при пошуку роботи в сфері торгівлі чи будівництва. Варто перевірити, які пропозиції має конкретне агентство, оскільки це розповість нам, з якими роботодавцями воно співпрацює, і чи є шанс, що наш профіль буде відповідати процесам працевлаштування, які там проводяться. Крім того, важлива репутація агентства. Для цього найкраще перевірити, чи внесено агентство до реєстру НРАП, тобто Національного реєстру агентств з працевлаштування. Тут також корисно дізнатися, як воно існує на ринку, які воно має сертифікати та членство, а також які відгуки воно має в Інтернеті та які рекомендації від роботодавців може надати. Довідки роботодавця повинні бути доступні на сайті. Гарне агентство з працевлаштування є в соцмережах, має сайт, де постійно розміщує актуальну інформацію та поради.Починаючи з кінця, не забудьте ознайомитися з формою договорів, запропонованих агентством, їх умовами та положеннями. Починаючи роботу за допомогою агентства, обов'язково уважно прочитайте договір перед його підписанням. У договорі повинні бути зазначені не тільки сторони договору та дата його укладення, але й вид договору, умови працевлаштування, тривалість договору, умови розірвання та заробітна плата. Для іноземних працівників агентство має надати переклад договору. Якщо агентство набирає працівників з інших країн, варто також розраховувати на переклад пропозицій про роботу та людину в агентстві, яка володіє рідною мовою працевлаштованих працівників. Пропозиції повинні бути розбірливими, містити точну назву посади, місце розташування робочого місця, вимоги до конкретної посади, загальний опис кола обов'язків. Наші сумніви повинні викликати пропозиції, які не вимагають надсилання заявочних документів, які є важливим елементом легального працевлаштування.