Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО

Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО
Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами «управління служби виконання покарань у Херсонській області».

Перебуваючи на «посаді» він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці.
Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО
Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО

У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства.

Таким чином загарбники намагались виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору в регіоні.

Ще одним колаборантом виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми.

Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.
Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО

Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу «відділу охорони колонії».

Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.
Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Трьом із зловмисників уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

Тривають розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності за злочини проти України.

Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО
Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, катівня, Херсон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з Росією помер захисник з Волині Микола Бондарець
Сьогодні, 14:45
На Волині знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 14:41
Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО
Сьогодні, 14:28
На що звернути увагу при виборі агентства з працевлаштування*
Сьогодні, 14:08
На Волині постачальник електроенергії повернув у бюджет громади понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 13:59
Схожі новини
Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО
16 листопад, 2022, 18:12
Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети, – СБУ Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети, – СБУ
27 квітень, 2022, 12:17
У Херсоні в заручниках перебувають 137 людей, незгодних з окупацією У Херсоні в заручниках перебувають 137 людей, незгодних з окупацією
14 квітень, 2022, 04:21
Міліціонер вимагав 70 тисяч для закриття кримінальної справи Міліціонер вимагав 70 тисяч для закриття кримінальної справи
07 жовтень, 2015, 02:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще один військовий ешелон РФ виїхав із Білорусі
Сьогодні, 15:38
 0
У луцькому парку вандали зламали і викинули кликунів
Сьогодні, 15:20
 0
На Волині водій зніс відбійник: на нього склали 4 адмінматеріали. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
На війні з Росією помер захисник з Волині Микола Бондарець
Сьогодні, 14:45
 0
На Волині знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8