Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами «управління служби виконання покарань у Херсонській області».Перебуваючи на «посаді» він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці.У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства.Таким чином загарбники намагались виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору в регіоні.Ще одним колаборантом виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми.Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу «відділу охорони колонії».Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).Трьом із зловмисників уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.Тривають розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності за злочини проти України.