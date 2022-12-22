На війні з Росією помер захисник з Волині Микола Бондарець

Микола Бондарець, 1982 року народження.



Про це



Герой з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.



Смерть захисника настала 26 лютого 2023 року під час проходження ним військової служби, перебуваючи в наряді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні помер Герой з Волині молодший сержант1982 року народження.Про це повідомляють в Олицькій селищній раді.Герой з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.Смерть захисника настала 26 лютого 2023 року під час проходження ним військової служби, перебуваючи в наряді.

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