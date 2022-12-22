На війні з Росією помер захисник з Волині Микола Бондарець

На війні з Росією помер захисник з Волині Микола Бондарець
На війні помер Герой з Волині молодший сержант Микола Бондарець, 1982 року народження.

Про це повідомляють в Олицькій селищній раді.

Герой з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.

Смерть захисника настала 26 лютого 2023 року під час проходження ним військової служби, перебуваючи в наряді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бондарець, Олика, помер, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому парку вандали зламали і викинули кликунів
Сьогодні, 15:20
На Волині водій зніс відбійник: на нього склали 4 адмінматеріали. ФОТО
Сьогодні, 15:00
На війні з Росією помер захисник з Волині Микола Бондарець
Сьогодні, 14:45
На Волині знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 14:41
Затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. ФОТО
Сьогодні, 14:28
Схожі новини
На Донеччині, захищаючи Україну, загинув волинянин Вадим Трушик На Донеччині, захищаючи Україну, загинув волинянин Вадим Трушик
20 лютий, 21:59
Помер військовий з Волині Юрій Ляшук Помер військовий з Волині Юрій Ляшук
31 січень, 16:53
У лікарні Харкова помер воїн з Волині Микола Берегович У лікарні Харкова помер воїн з Волині Микола Берегович
20 січень, 09:28
На Харківщині помер санінструктор з Волині Андрій Лаврінченко На Харківщині помер санінструктор з Волині Андрій Лаврінченко
22 грудень, 2022, 22:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще один військовий ешелон РФ виїхав із Білорусі
Сьогодні, 15:38
 0
У луцькому парку вандали зламали і викинули кликунів
Сьогодні, 15:20
 0
На Волині водій зніс відбійник: на нього склали 4 адмінматеріали. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
На війні з Росією помер захисник з Волині Микола Бондарець
Сьогодні, 14:45
 0
На Волині знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8