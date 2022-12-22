На війні з Росією помер захисник з Волині Микола Бондарець
Сьогодні, 14:45
На війні помер Герой з Волині молодший сержант Микола Бондарець, 1982 року народження.
Про це повідомляють в Олицькій селищній раді.
Герой з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.
Смерть захисника настала 26 лютого 2023 року під час проходження ним військової служби, перебуваючи в наряді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють в Олицькій селищній раді.
Герой з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.
Смерть захисника настала 26 лютого 2023 року під час проходження ним військової служби, перебуваючи в наряді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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