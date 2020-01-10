У луцькому парку вандали зламали і викинули кликунів
Сьогодні, 15:20
26 лютого вандали зруйнували скульптури кликунів-бігунів у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Невідомі зламали скульптури і викинули.
"Добре, що знайшовся небайдужий лучанин, який побачив ці скульптури і заніс їх до чергового зоопарку.
Місцеві вандали не врахували лише двох факторів - в Луцьку працює система відеоспостереження “Безпечне місто” і поліція вже встановлює їх особи, а також те, що відповідати за свій злочин доведеться за законами воєнного часу", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Невідомі зламали скульптури і викинули.
"Добре, що знайшовся небайдужий лучанин, який побачив ці скульптури і заніс їх до чергового зоопарку.
Місцеві вандали не врахували лише двох факторів - в Луцьку працює система відеоспостереження “Безпечне місто” і поліція вже встановлює їх особи, а також те, що відповідати за свій злочин доведеться за законами воєнного часу", - йдеться у повідомленні.
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