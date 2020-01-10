У луцькому парку вандали зламали і викинули кликунів

У луцькому парку вандали зламали і викинули кликунів
26 лютого вандали зруйнували скульптури кликунів-бігунів у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

Невідомі зламали скульптури і викинули.

"Добре, що знайшовся небайдужий лучанин, який побачив ці скульптури і заніс їх до чергового зоопарку.

Місцеві вандали не врахували лише двох факторів - в Луцьку працює система відеоспостереження “Безпечне місто” і поліція вже встановлює їх особи, а також те, що відповідати за свій злочин доведеться за законами воєнного часу", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Луцьк, парк, вандали, кликуни
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