У луцькому парку вандали зламали і викинули кликунів





Про це



Невідомі зламали скульптури і викинули.



"Добре, що знайшовся небайдужий лучанин, який побачив ці скульптури і заніс їх до чергового зоопарку.



Місцеві вандали не врахували лише двох факторів - в Луцьку працює система відеоспостереження “Безпечне місто” і поліція вже встановлює їх особи, а також те, що відповідати за свій злочин доведеться за законами воєнного часу", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 лютого вандали зруйнували скульптури кликунів-бігунів у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.Невідомі зламали скульптури і викинули."Добре, що знайшовся небайдужий лучанин, який побачив ці скульптури і заніс їх до чергового зоопарку.Місцеві вандали не врахували лише двох факторів - в Луцьку працює система відеоспостереження “Безпечне місто” і поліція вже встановлює їх особи, а також те, що відповідати за свій злочин доведеться за законами воєнного часу", - йдеться у повідомленні.

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