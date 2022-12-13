Скільки високоточних ракет залишилося в Росії
Сьогодні, 15:55
Російській армії доводиться змінювати тактику ракетного обстрілу України через зменшення запасів ракет різних видів.
Про це заявив 27 лютого представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк.
За даними розвідки, РФ має в своєму розпорядженні обмежену кількість високоточних крилатих ракет - їх у ворога залишилося менше 100 одиниць.
У ГУР уточнили, що йдеться про ракети типу «Калібр», Х-101 та Х-555. Загалом Росія має ще «тисячі ракет», проте далеко не всі вони придатні для використання.
«Обсяги виробництва не встигають через ту динаміку, з якою Росія витрачала їх до середини лютого. За місяць вони зараз можуть виготовити трохи більше 30-40 ракет. Ті старі ракети, які є на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус поразки», – заявили в ГУР.
Також в українській розвідці зазначили, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему та паливно-енергетичний сектор України.
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Про це заявив 27 лютого представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк.
За даними розвідки, РФ має в своєму розпорядженні обмежену кількість високоточних крилатих ракет - їх у ворога залишилося менше 100 одиниць.
У ГУР уточнили, що йдеться про ракети типу «Калібр», Х-101 та Х-555. Загалом Росія має ще «тисячі ракет», проте далеко не всі вони придатні для використання.
«Обсяги виробництва не встигають через ту динаміку, з якою Росія витрачала їх до середини лютого. За місяць вони зараз можуть виготовити трохи більше 30-40 ракет. Ті старі ракети, які є на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус поразки», – заявили в ГУР.
Також в українській розвідці зазначили, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему та паливно-енергетичний сектор України.
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