Скільки високоточних ракет залишилося в Росії

Скільки високоточних ракет залишилося в Росії
Російській армії доводиться змінювати тактику ракетного обстрілу України через зменшення запасів ракет різних видів.

Про це заявив 27 лютого представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк.

За даними розвідки, РФ має в своєму розпорядженні обмежену кількість високоточних крилатих ракет - їх у ворога залишилося менше 100 одиниць.

У ГУР уточнили, що йдеться про ракети типу «Калібр», Х-101 та Х-555. Загалом Росія має ще «тисячі ракет», проте далеко не всі вони придатні для використання.

«Обсяги виробництва не встигають через ту динаміку, з якою Росія витрачала їх до середини лютого. За місяць вони зараз можуть виготовити трохи більше 30-40 ракет. Ті старі ракети, які є на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус поразки», – заявили в ГУР.

Також в українській розвідці зазначили, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему та паливно-енергетичний сектор України.

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Теги: Росія, високоточні ракети, ГУР
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