Скільки високоточних ракет залишилося в Росії





Про це Андрій Черняк.



За даними розвідки, РФ має в своєму розпорядженні обмежену кількість високоточних крилатих ракет - їх у ворога залишилося менше 100 одиниць.



У ГУР уточнили, що йдеться про ракети типу «Калібр», Х-101 та Х-555. Загалом Росія має ще «тисячі ракет», проте далеко не всі вони придатні для використання.



«Обсяги виробництва не встигають через ту динаміку, з якою Росія витрачала їх до середини лютого. За місяць вони зараз можуть виготовити трохи більше 30-40 ракет. Ті старі ракети, які є на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус поразки», – заявили в ГУР.



Також в українській розвідці зазначили, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему та паливно-енергетичний сектор України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російській армії доводиться змінювати тактику ракетного обстрілу України через зменшення запасів ракет різних видів.Про це заявив 27 лютого представник ГУР Міноборони УкраїниЗа даними розвідки, РФ має в своєму розпорядженні обмежену кількість високоточних крилатих ракет - їх у ворога залишилося менше 100 одиниць.У ГУР уточнили, що йдеться про ракети типу «Калібр», Х-101 та Х-555. Загалом Росія має ще «тисячі ракет», проте далеко не всі вони придатні для використання.«Обсяги виробництва не встигають через ту динаміку, з якою Росія витрачала їх до середини лютого. За місяць вони зараз можуть виготовити трохи більше 30-40 ракет. Ті старі ракети, які є на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус поразки», – заявили в ГУР.Також в українській розвідці зазначили, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему та паливно-енергетичний сектор України.

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