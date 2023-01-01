Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Євгенієм Дягілєвим

Євгенієм Дягілєвим.



Про це Ігор Пальонка.



"28-річний офіцер до останнього подиху був вірний військовій присязі. На жаль, 25 лютого серце захисника зупинилось після важкої хвороби у госпіталі", - йдеться в повідомленні.



Євгеній Дягілєв родом з Луганщини, де і мешкав разом із дружиною Оксаною, нашою землячкою, доля з якою звела прикордонна служба, та маленькою донечкою. Захисник був сиротою, тож поховають його на батьківщині дружини – у Володимирі.



"Прошу володимирчан гідно провести в останню дорогу захисника Євгенія та долучитись до коридору шани, який організовуємо завтра о 9.30, починаючи з вулиці Шпитальної. Далі кортеж з тілом померлого героя рухатиметься вулицями Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де о 10.00 розпочнеться чин похорону",- повідомив Ігор Пальонка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 28 лютого, у Володимирі прощатимуться з воїном, який оберігав східні рубежі нашої держави – капітаном Державної прикордонної служби УкраїниПро це повідомив міський голова Володимира"28-річний офіцер до останнього подиху був вірний військовій присязі. На жаль, 25 лютого серце захисника зупинилось після важкої хвороби у госпіталі", - йдеться в повідомленні.Євгеній Дягілєв родом з Луганщини, де і мешкав разом із дружиною Оксаною, нашою землячкою, доля з якою звела прикордонна служба, та маленькою донечкою. Захисник був сиротою, тож поховають його на батьківщині дружини – у Володимирі."Прошу володимирчан гідно провести в останню дорогу захисника Євгенія та долучитись до коридору шани, який організовуємо завтра о 9.30, починаючи з вулиці Шпитальної. Далі кортеж з тілом померлого героя рухатиметься вулицями Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де о 10.00 розпочнеться чин похорону",- повідомив Ігор Пальонка.

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