Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Євгенієм Дягілєвим
Сьогодні, 16:33
Завтра, 28 лютого, у Володимирі прощатимуться з воїном, який оберігав східні рубежі нашої держави – капітаном Державної прикордонної служби України Євгенієм Дягілєвим.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"28-річний офіцер до останнього подиху був вірний військовій присязі. На жаль, 25 лютого серце захисника зупинилось після важкої хвороби у госпіталі", - йдеться в повідомленні.
Євгеній Дягілєв родом з Луганщини, де і мешкав разом із дружиною Оксаною, нашою землячкою, доля з якою звела прикордонна служба, та маленькою донечкою. Захисник був сиротою, тож поховають його на батьківщині дружини – у Володимирі.
"Прошу володимирчан гідно провести в останню дорогу захисника Євгенія та долучитись до коридору шани, який організовуємо завтра о 9.30, починаючи з вулиці Шпитальної. Далі кортеж з тілом померлого героя рухатиметься вулицями Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де о 10.00 розпочнеться чин похорону",- повідомив Ігор Пальонка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"28-річний офіцер до останнього подиху був вірний військовій присязі. На жаль, 25 лютого серце захисника зупинилось після важкої хвороби у госпіталі", - йдеться в повідомленні.
Євгеній Дягілєв родом з Луганщини, де і мешкав разом із дружиною Оксаною, нашою землячкою, доля з якою звела прикордонна служба, та маленькою донечкою. Захисник був сиротою, тож поховають його на батьківщині дружини – у Володимирі.
"Прошу володимирчан гідно провести в останню дорогу захисника Євгенія та долучитись до коридору шани, який організовуємо завтра о 9.30, починаючи з вулиці Шпитальної. Далі кортеж з тілом померлого героя рухатиметься вулицями Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де о 10.00 розпочнеться чин похорону",- повідомив Ігор Пальонка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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