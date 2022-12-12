Запеклі бої за Бахмут: у Силах оборони розповіли про ситуацію





Про це повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі телемарафону 27 лютого, пише



За його словами, за добу на цьому відрізку фронту сталося 300 обстрілів та 60 боєзіткнень. Ворог у ході зіткнень втратив 63 військовослужбовців убитими та 141 пораненими різного ступеня.



Череватий зазначив, що окупанти на цьому напрямку мають суттєві втрати кожної доби.



Крім того, українські захисники знищили 33 росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямі. Жорстокі бої йдуть зараз північніше Бахмута. Командування Сил оборони докладає зусиль, щоб не дати ворогові просуватися нашою територією.



Він також відповів на запитання, чи можна назвати бої під Бахмутом новим великим наступим ворога. За його словами, жорстокі бої тут тривають вже понад сім місяців.



«Там динаміка боїв на нашій ділянці фронту, по суті, понад сім місяців залишається дуже активною, і ворог постійно маневрує військами, замінює в тому числі через те, що має значні втрати. Отже, сказати, що суттєво змінилася ситуація, не можна, бо тут і так амплітуда атак ворога по кілька десятків на кожній із ділянок фронту», - розповів спікер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бахмут на Донеччині залишається епіцентром наступу російських окупантів, які намагаються тут прорвати оборону. Ворог зазнає втрат щодня.Про це повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУв ефірі телемарафону 27 лютого, пише Слово і Діло. За його словами, за добу на цьому відрізку фронту сталося 300 обстрілів та 60 боєзіткнень. Ворог у ході зіткнень втратив 63 військовослужбовців убитими та 141 пораненими різного ступеня.Череватий зазначив, що окупанти на цьому напрямку мають суттєві втрати кожної доби.Крім того, українські захисники знищили 33 росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямі. Жорстокі бої йдуть зараз північніше Бахмута. Командування Сил оборони докладає зусиль, щоб не дати ворогові просуватися нашою територією.Він також відповів на запитання, чи можна назвати бої під Бахмутом новим великим наступим ворога. За його словами, жорстокі бої тут тривають вже понад сім місяців.«Там динаміка боїв на нашій ділянці фронту, по суті, понад сім місяців залишається дуже активною, і ворог постійно маневрує військами, замінює в тому числі через те, що має значні втрати. Отже, сказати, що суттєво змінилася ситуація, не можна, бо тут і так амплітуда атак ворога по кілька десятків на кожній із ділянок фронту», - розповів спікер.

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