Голова «Укрзалізниці» Камишін йде у відставку

Голова «Укрзалізниці» Камишін йде у відставку
Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін подає у відставку - очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Про це Камишін повідомив у Telegram.

"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку.

За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - написав Камишін.

"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Укрзалізниця, Камишін, відставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі патрульні зупинили п'яного водія
Сьогодні, 18:15
Молдова попереджає Захід, що може бути наступною ціллю Путіна, – CNN
Сьогодні, 18:00
Голова «Укрзалізниці» Камишін йде у відставку
Сьогодні, 17:47
На Волині медики врятували жінку з приступом параксизмальної тахікардії
Сьогодні, 17:36
Запеклі бої за Бахмут: у Силах оборони розповіли про ситуацію
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
Очільник «Укрзалізниці» йде у відставку Очільник «Укрзалізниці» йде у відставку
31 грудень, 2019, 07:15
Волинянин відсудив в «Укрзалізниці» 80 тисяч гривень через смерть сина Волинянин відсудив в «Укрзалізниці» 80 тисяч гривень через смерть сина
19 лютий, 18:00
«Укрзалізниця» запустить експрес для закоханих у столиці «Укрзалізниця» запустить експрес для закоханих у столиці
13 лютий, 05:14
Прем'єрка Молдови оголосила про відставку уряду Прем'єрка Молдови оголосила про відставку уряду
10 лютий, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 лютого
Сьогодні, 18:45
 0
У Ковелі патрульні зупинили п'яного водія
Сьогодні, 18:15
 0
Молдова попереджає Захід, що може бути наступною ціллю Путіна, – CNN
Сьогодні, 18:00
 0
Голова «Укрзалізниці» Камишін йде у відставку
Сьогодні, 17:47
 0
На Волині медики врятували жінку з приступом параксизмальної тахікардії
Сьогодні, 17:36
 0
Медіа
відео
1/8