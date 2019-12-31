Голова «Укрзалізниці» Камишін йде у відставку
Сьогодні, 17:47
Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін подає у відставку - очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.
Про це Камишін повідомив у Telegram.
"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку.
За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - написав Камишін.
"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре", - додав він.
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Про це Камишін повідомив у Telegram.
"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку.
За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - написав Камишін.
"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре", - додав він.
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