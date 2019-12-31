Голова «Укрзалізниці» Камишін йде у відставку

Олександр Камишін подає у відставку - очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.



Про це Камишін повідомив у



"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку.



За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - написав Камишін.



"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова "Укрзалізниці"подає у відставку - очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.Про це Камишін повідомив у Telegram "369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку.За спільним рішенням з віце-прем’єромочолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - написав Камишін."Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре", - додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію