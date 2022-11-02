У Ковелі патрульні зупинили п'яного водія

У неділю в Ковелі патрульні зупинили Toyota Corolla за порушення ПДР: 29-річний водій не був пристебнутий ременем безпеки. Під час спілкування з громадянином та перевірки документів поліцейські встановили, що номерний знак автомобіля не відповідає цьому транспортному засобу, а чоловік не має з собою посвідчення водія та полісу ОСЦПВ.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Окрім цього, охоронці порядку виявили, що керманич перебуває у стані сп’яніння. Коли він пройшов перевірку на приладі Drager, результат виявився позитивним — 1,44 проміле.На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння), ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів), ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами), ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування або не пред’явила їх для перевірки) КУпАП.