Поліцейські знайшли трьох вандалів, які пошкодили скульптури кликунів у Луцьку
Сьогодні, 19:00
26 лютого вандали зруйнували скульптури кликунів-бігунів у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.
Співробітники кримінальної поліції оперативно отримали та опрацювали відео з камер спостереження «Безпечне місто». На відеозаписі було видно трьох хлопців, які нищать скульптури, однак обличчя порушників були нечіткі, що ускладнювало пошук причетних осіб.
Незважаючи на це, в під час оперативно-розшукових заходів та уточнення інформації по різних каналах порушників встановили та розшукали. Усі вони мешканці Луцька, двоє 19 та один 17 років.
Наразі вирішується питання правової кваліфікації цього порушення. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.
Співробітники кримінальної поліції оперативно отримали та опрацювали відео з камер спостереження «Безпечне місто». На відеозаписі було видно трьох хлопців, які нищать скульптури, однак обличчя порушників були нечіткі, що ускладнювало пошук причетних осіб.
Незважаючи на це, в під час оперативно-розшукових заходів та уточнення інформації по різних каналах порушників встановили та розшукали. Усі вони мешканці Луцька, двоє 19 та один 17 років.
Наразі вирішується питання правової кваліфікації цього порушення. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
Аспірантка Лесиного вишу працюватиме аташе у Постійному представництві при ООН. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Поліцейські знайшли трьох вандалів, які пошкодили скульптури кликунів у Луцьку
Сьогодні, 19:00
У Ковелі патрульні зупинили п'яного водія
Сьогодні, 18:15
Медіа