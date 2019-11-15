Поліцейські знайшли трьох вандалів, які пошкодили скульптури кликунів у Луцьку





Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.



Співробітники кримінальної поліції оперативно отримали та опрацювали відео з камер спостереження «Безпечне місто». На відеозаписі було видно трьох хлопців, які нищать скульптури, однак обличчя порушників були нечіткі, що ускладнювало пошук причетних осіб.



Незважаючи на це, в під час оперативно-розшукових заходів та уточнення інформації по різних каналах порушників встановили та розшукали. Усі вони мешканці Луцька, двоє 19 та один 17 років.



Наразі вирішується питання правової кваліфікації цього порушення. Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 лютого вандали зруйнували скульптури кликунів-бігунів у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.Співробітники кримінальної поліції оперативно отримали та опрацювали відео з камер спостереження «Безпечне місто». На відеозаписі було видно трьох хлопців, які нищать скульптури, однак обличчя порушників були нечіткі, що ускладнювало пошук причетних осіб.Незважаючи на це, в під час оперативно-розшукових заходів та уточнення інформації по різних каналах порушників встановили та розшукали. Усі вони мешканці Луцька, двоє 19 та один 17 років.Наразі вирішується питання правової кваліфікації цього порушення. Триває перевірка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію