Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 28 лютого, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +1°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +1°.
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