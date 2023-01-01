Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.



За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +1°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 28 лютого, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +1°.

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