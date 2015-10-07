Аспірантка Лесиного вишу працюватиме аташе у Постійному представництві при ООН. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Аспірантка другого курсу навчання за ОНП «Міжнародні відносини і стратегічні комунікації України та ЄС» (спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) Анастасія Токарська упродовж чотирьох років працюватиме у Постійному представництві при ООН на посаді аташе.
Про це повідомили на сайті ВНУ імені Лесі Українки.
Вона набуватиме досвіду та компетентностей разом із дев’ятьма українськими дипломатами.
Наразі Анастасія вже приступила до виконання обов’язків у Нью-Йорку та взяла участь у низці важливих заходів для України. Про свої функції та завдання дівчина зазначає: «Від тієї останньої ночі відносно “мирного життя” до сьогодні минув рік. Це рік змін, переосмислень, досягнень, провалів, найкращих і найгірших моментів.
Цьогоріч, як і у 2022-му, 23 лютого я знову проводжу на роботі, щоправда, вже не в Києві, трішки далі. Але Україна, біль, розуміння потреб, викликів і швидких рішень – вони зі мною. Пішли страх, невпевненість і розпач. І це добре.
Сьогодні я серед людей, які виборювали рішення, що зараз приносять зброю і можливість далі існувати нам – Україні. І ми не спинимося. Щодня кричимо (дипломатичною мовою) про наші потреби. Щодня нагадуємо, що війна – це не просто слова. Це життя. Сотні тисяч життів…
22 лютого 2023 року ми провели найбільший для України захід у такому форматі, під час якого розповідали про порушення прав людини внаслідок агресії рф і все, про що могли. Доступно, чітко, зрозуміло й ілюстративно.
Я вперше чітко відчула свою роль. Дякую за щирість спікерів, дякую нашим неймовірним військовим. Дякую кожній країні, яка підтримує. Переможемо – точно. Слава Україні!»
Перебуваючи в США, Анастасія Токарська також працюватиме над емпіричним складником для свого дисертаційного дослідження «Роль української діаспори в реалізації публічної дипломатії України».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті ВНУ імені Лесі Українки.
Вона набуватиме досвіду та компетентностей разом із дев’ятьма українськими дипломатами.
Наразі Анастасія вже приступила до виконання обов’язків у Нью-Йорку та взяла участь у низці важливих заходів для України. Про свої функції та завдання дівчина зазначає: «Від тієї останньої ночі відносно “мирного життя” до сьогодні минув рік. Це рік змін, переосмислень, досягнень, провалів, найкращих і найгірших моментів.
Цьогоріч, як і у 2022-му, 23 лютого я знову проводжу на роботі, щоправда, вже не в Києві, трішки далі. Але Україна, біль, розуміння потреб, викликів і швидких рішень – вони зі мною. Пішли страх, невпевненість і розпач. І це добре.
Сьогодні я серед людей, які виборювали рішення, що зараз приносять зброю і можливість далі існувати нам – Україні. І ми не спинимося. Щодня кричимо (дипломатичною мовою) про наші потреби. Щодня нагадуємо, що війна – це не просто слова. Це життя. Сотні тисяч життів…
22 лютого 2023 року ми провели найбільший для України захід у такому форматі, під час якого розповідали про порушення прав людини внаслідок агресії рф і все, про що могли. Доступно, чітко, зрозуміло й ілюстративно.
Я вперше чітко відчула свою роль. Дякую за щирість спікерів, дякую нашим неймовірним військовим. Дякую кожній країні, яка підтримує. Переможемо – точно. Слава Україні!»
Перебуваючи в США, Анастасія Токарська також працюватиме над емпіричним складником для свого дисертаційного дослідження «Роль української діаспори в реалізації публічної дипломатії України».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
Аспірантка Лесиного вишу працюватиме аташе у Постійному представництві при ООН. ФОТО
Сьогодні, 19:22
У Ковелі патрульні зупинили п'яного водія
Сьогодні, 18:15
Медіа