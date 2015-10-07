Аспірантка Лесиного вишу працюватиме аташе у Постійному представництві при ООН. ФОТО

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) Анастасія Токарська упродовж чотирьох років працюватиме у Постійному представництві при ООН на посаді аташе.



Про це



Вона набуватиме досвіду та компетентностей разом із дев’ятьма українськими дипломатами.



Наразі Анастасія вже приступила до виконання обов’язків у Нью-Йорку та взяла участь у низці важливих заходів для України. Про свої функції та завдання дівчина зазначає: «Від тієї останньої ночі відносно “мирного життя” до сьогодні минув рік. Це рік змін, переосмислень, досягнень, провалів, найкращих і найгірших моментів.



Цьогоріч, як і у 2022-му, 23 лютого я знову проводжу на роботі, щоправда, вже не в Києві, трішки далі. Але Україна, біль, розуміння потреб, викликів і швидких рішень – вони зі мною. Пішли страх, невпевненість і розпач. І це добре.



Сьогодні я серед людей, які виборювали рішення, що зараз приносять зброю і можливість далі існувати нам – Україні. І ми не спинимося. Щодня кричимо (дипломатичною мовою) про наші потреби. Щодня нагадуємо, що війна – це не просто слова. Це життя. Сотні тисяч життів…



22 лютого 2023 року ми провели найбільший для України захід у такому форматі, під час якого розповідали про порушення прав людини внаслідок агресії рф і все, про що могли. Доступно, чітко, зрозуміло й ілюстративно.



Я вперше чітко відчула свою роль. Дякую за щирість спікерів, дякую нашим неймовірним військовим. Дякую кожній країні, яка підтримує. Переможемо – точно. Слава Україні!»



Перебуваючи в США, Анастасія Токарська також працюватиме над емпіричним складником для свого дисертаційного дослідження «Роль української діаспори в реалізації публічної дипломатії України».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аспірантка другого курсу навчання за ОНП «Міжнародні відносини і стратегічні комунікації України та ЄС» (спеціальність 291упродовж чотирьох років працюватиме у Постійному представництві при ООН на посаді аташе.Про це повідомили на сайті ВНУ імені Лесі Українки.Вона набуватиме досвіду та компетентностей разом із дев’ятьма українськими дипломатами.Наразі Анастасія вже приступила до виконання обов’язків у Нью-Йорку та взяла участь у низці важливих заходів для України. Про свої функції та завдання дівчина зазначає: «Від тієї останньої ночі відносно “мирного життя” до сьогодні минув рік. Це рік змін, переосмислень, досягнень, провалів, найкращих і найгірших моментів.Цьогоріч, як і у 2022-му, 23 лютого я знову проводжу на роботі, щоправда, вже не в Києві, трішки далі. Але Україна, біль, розуміння потреб, викликів і швидких рішень – вони зі мною. Пішли страх, невпевненість і розпач. І це добре.Сьогодні я серед людей, які виборювали рішення, що зараз приносять зброю і можливість далі існувати нам – Україні. І ми не спинимося. Щодня кричимо (дипломатичною мовою) про наші потреби. Щодня нагадуємо, що війна – це не просто слова. Це життя. Сотні тисяч життів…22 лютого 2023 року ми провели найбільший для України захід у такому форматі, під час якого розповідали про порушення прав людини внаслідок агресії рф і все, про що могли. Доступно, чітко, зрозуміло й ілюстративно.Я вперше чітко відчула свою роль. Дякую за щирість спікерів, дякую нашим неймовірним військовим. Дякую кожній країні, яка підтримує. Переможемо – точно. Слава Україні!»Перебуваючи в США, Анастасія Токарська також працюватиме над емпіричним складником для свого дисертаційного дослідження «Роль української діаспори в реалізації публічної дипломатії України».

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