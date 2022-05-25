На Волині відкрили оновлене приміщення поліції з системою відеомоніторингу Custody Records
Сьогодні, 20:22
У Камінь-Каширському районному відділі поліції відкрили оновлене приміщення з системою відеомоніторингу Custody Records.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Участь у заході взяли начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, начальник Управління дотримання прав людини НПУ Руслан Горяченко, голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, т.в.о. начальника Камінь-Каширського РВП В’ячеслав Мартинюк, представники місцевої влади та співробітники поліції.
Юрій Крошко наголосив, що на Волині це вже п’яте оновлене приміщення поліції з фронт-офісом і системою відеомоніторингу Custody Records. «Тут створено безпекове середовище задля того, аби забезпечити дотримання базових прав громадян під час їх перебування у поліцейському підрозділі. Ця система передбачає електронну фіксацію всіх дій затриманих і покликана захистити їх від можливих неправомірних вчинків поліцейських, а також убезпечити самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Усі районні підрозділи поліції вже облаштовані в нас відповідно до міжнародних стандартів, працюємо у цьому напрямку далі», - сказав Юрій Крошко.
Він висловив вдячність органам місцевого самоврядування, які долучаються до співфінансування таких проектів, завдяки чому підрозділи поліції модернізуються. Загалом, на ремонтні роботи було залучено понад 2 млн 800 тис гривень. Усе – задля дотримання прав людини, адже це один з пріоритетів діяльності Національної поліції.
На цьому наголосив і Руслан Горяченко, який провів екскурсію гостям, показавши, який шлях проходить затриманий зі співробітниками поліції, починаючи від інтерв’ювання з інспектором з дотримання прав людини, закінчуючи кімнатою для його перебування.
Крім того, є тут кімнати для перебування з дітьми, спілкування з захисником, для проведення слідчих дій тощо. На першому поверсі облаштований комфортний фронт-офіс, де завжди присутній поліцейський, що надасть кваліфіковану допомогу або покличе того, хто точно допоможе людині. І все це заведено під відеоспостереження, яке тут відбувається 24/7.
Юрій Погуляйко високо оцінив підготовленість приміщення поліції для роботи з громадянами. Також очільник ОДА вручив ключі від службового автомобіля В’ячеславові Мартинюку – задля якіснішого виконання службових обов’язків поліцейськими.
Своєю чергою, керівник РВП від усього колективу подякував за підтримку керівництву Нацполіції та ГУНП у Волинській області, місцевій владі і запевнив, що на території Камінь-Каширщини права людей дотримуватимуться належним чином.
Насамкінець за вагомий внесок у реалізацію прав і свобод людини в поліцейській діяльності та активне впровадження проекту «Custody Records» в умовах дії воєнного стану Юрієві Крошку вручив подяку Руслан Горяченко. Адже Волинська область – одна з лідерів у цьому процесі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Участь у заході взяли начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, начальник Управління дотримання прав людини НПУ Руслан Горяченко, голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, т.в.о. начальника Камінь-Каширського РВП В’ячеслав Мартинюк, представники місцевої влади та співробітники поліції.
Юрій Крошко наголосив, що на Волині це вже п’яте оновлене приміщення поліції з фронт-офісом і системою відеомоніторингу Custody Records. «Тут створено безпекове середовище задля того, аби забезпечити дотримання базових прав громадян під час їх перебування у поліцейському підрозділі. Ця система передбачає електронну фіксацію всіх дій затриманих і покликана захистити їх від можливих неправомірних вчинків поліцейських, а також убезпечити самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Усі районні підрозділи поліції вже облаштовані в нас відповідно до міжнародних стандартів, працюємо у цьому напрямку далі», - сказав Юрій Крошко.
Він висловив вдячність органам місцевого самоврядування, які долучаються до співфінансування таких проектів, завдяки чому підрозділи поліції модернізуються. Загалом, на ремонтні роботи було залучено понад 2 млн 800 тис гривень. Усе – задля дотримання прав людини, адже це один з пріоритетів діяльності Національної поліції.
На цьому наголосив і Руслан Горяченко, який провів екскурсію гостям, показавши, який шлях проходить затриманий зі співробітниками поліції, починаючи від інтерв’ювання з інспектором з дотримання прав людини, закінчуючи кімнатою для його перебування.
Крім того, є тут кімнати для перебування з дітьми, спілкування з захисником, для проведення слідчих дій тощо. На першому поверсі облаштований комфортний фронт-офіс, де завжди присутній поліцейський, що надасть кваліфіковану допомогу або покличе того, хто точно допоможе людині. І все це заведено під відеоспостереження, яке тут відбувається 24/7.
Юрій Погуляйко високо оцінив підготовленість приміщення поліції для роботи з громадянами. Також очільник ОДА вручив ключі від службового автомобіля В’ячеславові Мартинюку – задля якіснішого виконання службових обов’язків поліцейськими.
Своєю чергою, керівник РВП від усього колективу подякував за підтримку керівництву Нацполіції та ГУНП у Волинській області, місцевій владі і запевнив, що на території Камінь-Каширщини права людей дотримуватимуться належним чином.
Насамкінець за вагомий внесок у реалізацію прав і свобод людини в поліцейській діяльності та активне впровадження проекту «Custody Records» в умовах дії воєнного стану Юрієві Крошку вручив подяку Руслан Горяченко. Адже Волинська область – одна з лідерів у цьому процесі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
28 лютого на Волині не відключатимуть світла
Сьогодні, 21:26
ЄС продовжив на рік санкції проти Білорусі
Сьогодні, 21:20
На Волині відкрили оновлене приміщення поліції з системою відеомоніторингу Custody Records
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
Аспірантка Лесиного вишу працюватиме аташе у Постійному представництві при ООН. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Медіа