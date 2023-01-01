28 лютого на Волині не відключатимуть світло

28 лютого на Волині не відключатимуть світло
28 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області у вівторок.

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

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Теги: Волинь, світло
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