Наступні три місяці триватимуть активні бої, – Буданов

Наступні три місяці триватимуть активні бої, – Буданов
Протягом наступних трьох місяців триватимуть активні бойові дії на всіх напрямках фронту.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки", пише LB.ua.

"Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії. Так вони будуть. І з їх боку намагання (росіяни - ред.), і з нашого боку", - сказав Буданов

За його словами, мова не лише про Донецьку та Луганську області.

Також Буданов заявив, що Росія зменшує кількість ракет під час ударів по Україні через зменшення своїх запасів. Очільник ГУР також додав, що, на його думку, Китай не погодиться на передачу озброєнь Росії.

За даними Генштабу, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Теги: Україна, Росія, війна
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