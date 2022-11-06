На Волині виникла пожежа на території електропідстанції

На Волині виникла пожежа на території електропідстанції
Волинські рятувальники ліквідували пожежу на території електропідстанції.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

27 лютого о 13:02 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на території електропідстанції у місті Ківерці.

О 13:06 за викликом прибули вогнеборці 6-і державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці. Для ліквідації контейнера електропідстанції на місці події працювали рятувальники 6 ДПРЧ міста Ківерці та 1-і ДПРЧ м. Луцьк.

О 13:15 загорання локалізували, а о 13:34 - ліквідували. Залучено 3 одиниці техніки, працювали 15 рятувальників.

Потерпілих те жертв немає. Причина пожежі встановлюється.

Фото ілюстративне.

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Теги: Волинь, Ківерці, пожежа
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