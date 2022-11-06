На Волині виникла пожежа на території електропідстанції
Сьогодні, 21:40
Волинські рятувальники ліквідували пожежу на території електропідстанції.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
27 лютого о 13:02 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на території електропідстанції у місті Ківерці.
О 13:06 за викликом прибули вогнеборці 6-і державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці. Для ліквідації контейнера електропідстанції на місці події працювали рятувальники 6 ДПРЧ міста Ківерці та 1-і ДПРЧ м. Луцьк.
О 13:15 загорання локалізували, а о 13:34 - ліквідували. Залучено 3 одиниці техніки, працювали 15 рятувальників.
Потерпілих те жертв немає. Причина пожежі встановлюється.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
27 лютого о 13:02 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на території електропідстанції у місті Ківерці.
О 13:06 за викликом прибули вогнеборці 6-і державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці. Для ліквідації контейнера електропідстанції на місці події працювали рятувальники 6 ДПРЧ міста Ківерці та 1-і ДПРЧ м. Луцьк.
О 13:15 загорання локалізували, а о 13:34 - ліквідували. Залучено 3 одиниці техніки, працювали 15 рятувальників.
Потерпілих те жертв немає. Причина пожежі встановлюється.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Спорожнілі ринки і обірвані зв'язки: як живуть у селі на Волині за сім кілометрів від Білорусі. ВІДЕО
Сьогодні, 22:35
Наступні три місяці триватимуть активні бої, – Буданов
Сьогодні, 22:10
На Волині виникла пожежа на території електропідстанції
Сьогодні, 21:40
28 лютого на Волині не відключатимуть світло
Сьогодні, 21:26
ЄС продовжив на рік санкції проти Білорусі
Сьогодні, 21:20
Медіа