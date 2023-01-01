Молдова попереджає Захід, що може бути наступною ціллю Путіна, – CNN
Сьогодні, 18:00
Офіційні особи Молдови попереджають Захід, що їхня країна може бути наступною у списку Путіна.
Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Минулого місяця голова Служби безпеки Молдови попередив, що існує "дуже високий" ризик того, що Росія почне новий наступ на сході Молдови у 2023 році. Молдова не є членом НАТО, що робить її більш вразливою для порядку денного Путіна", - зазначає видання.
"Якщо Росія почне весняний наступ, який зосередиться на півдні України, вона може знову спробувати підповзти до Одеси, а потім з’єднатися з Придністров’ям , по суті, створивши сухопутний міст, який проходить через південь України та ще ближче до території НАТО", - додали у CNN.
Колишній заступник голови МЗС Молдови, директор Інституту європейської політики та реформ у Кишиневі Юліан Гроза заявив, що Молдова є найбільш постраждалою країною від війни після України.
"Ми все ще маленька країна, яка має недостатньо розвинену економіку, і це створює великий тиск", - додав він.
Видання зазначає, що офіційні особи в Молдові попереджають Захід, що їхня країна може бути наступною у списку Путіна.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що розвідка України перехопила плани РФ щодо захоплення влади у Молдові.
23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.
Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї. З аналогічною заявою виступило і МЗС Молдови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Минулого місяця голова Служби безпеки Молдови попередив, що існує "дуже високий" ризик того, що Росія почне новий наступ на сході Молдови у 2023 році. Молдова не є членом НАТО, що робить її більш вразливою для порядку денного Путіна", - зазначає видання.
"Якщо Росія почне весняний наступ, який зосередиться на півдні України, вона може знову спробувати підповзти до Одеси, а потім з’єднатися з Придністров’ям , по суті, створивши сухопутний міст, який проходить через південь України та ще ближче до території НАТО", - додали у CNN.
Колишній заступник голови МЗС Молдови, директор Інституту європейської політики та реформ у Кишиневі Юліан Гроза заявив, що Молдова є найбільш постраждалою країною від війни після України.
"Ми все ще маленька країна, яка має недостатньо розвинену економіку, і це створює великий тиск", - додав він.
Видання зазначає, що офіційні особи в Молдові попереджають Захід, що їхня країна може бути наступною у списку Путіна.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що розвідка України перехопила плани РФ щодо захоплення влади у Молдові.
23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.
Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї. З аналогічною заявою виступило і МЗС Молдови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі патрульні зупинили п'яного водія
Сьогодні, 18:15
Молдова попереджає Захід, що може бути наступною ціллю Путіна, – CNN
Сьогодні, 18:00
Голова «Укрзалізниці» Камишін йде у відставку
Сьогодні, 17:47
Медіа