Молдова попереджає Захід, що може бути наступною ціллю Путіна, – CNN

Молдова попереджає Захід, що може бути наступною ціллю Путіна, – CNN
Офіційні особи Молдови попереджають Захід, що їхня країна може бути наступною у списку Путіна.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого місяця голова Служби безпеки Молдови попередив, що існує "дуже високий" ризик того, що Росія почне новий наступ на сході Молдови у 2023 році. Молдова не є членом НАТО, що робить її більш вразливою для порядку денного Путіна", - зазначає видання.

"Якщо Росія почне весняний наступ, який зосередиться на півдні України, вона може знову спробувати підповзти до Одеси, а потім з’єднатися з Придністров’ям , по суті, створивши сухопутний міст, який проходить через південь України та ще ближче до території НАТО", - додали у CNN.

Колишній заступник голови МЗС Молдови, директор Інституту європейської політики та реформ у Кишиневі Юліан Гроза заявив, що Молдова є найбільш постраждалою країною від війни після України.

"Ми все ще маленька країна, яка має недостатньо розвинену економіку, і це створює великий тиск", - додав він.

Видання зазначає, що офіційні особи в Молдові попереджають Захід, що їхня країна може бути наступною у списку Путіна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що розвідка України перехопила плани РФ щодо захоплення влади у Молдові.

23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї. З аналогічною заявою виступило і МЗС Молдови.

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Теги: Росія, Україна, війна, Молдова
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