На Волині медики врятували жінку з приступом параксизмальної тахікардії

На Волині медики врятували жінку з приступом параксизмальної тахікардії
24 лютого в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення з приводу: «приступу параксизмальної тахікардії». Зі слів викликаючої, пацієнтка хворіє більше 8 років.

Про це розповіли у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада Маневицького відділення ЕМД КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради прибувши на виклик, оцінивши стан хворої виявила пароксизм шлуночкової тахікардії з широкими комплексами, нестабільною гемодинамікою.

Медики прийняли рішення про проведенння синхронізованої кардіоверсії.

Після проведеної успішної синхронізованої кардіоверсії, пацієнтку доставили до найближчого закладу охорони здоров’я.

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Теги: тахікардія, Волинь, медики
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