У Луцьку на благодійному футбольному турнірі зібрали майже 100 тисяч на автівку військовим





Про це Юрій Погуляйко.



26 лютого 2023 року відбувся благодійний футбольний турнір за участю зірок українського футболу, представників влади, бізнесу та військових. Мета матчу: зібрати 300 тисяч гривень на купівлю авто для 7-ого окремого батальйону «Арей» УДА 129-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України.



Організатор – гіпермаркет «Там Там».



Під час заходу вдалося зібрати 97 279 гривень. Проте збір ще триває і кожен може долучитися до допомоги нашим захисникам.



Посилання на банк:



номер картки - 5375411202959156.







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