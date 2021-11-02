На Волині водій зніс відбійник: на нього склали 4 адмінматеріали. ФОТО

У суботу ковельські патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече. Прибувши на місце події, поліцейські виявили водія автомобіля Skoda, який здійснив наїзд на відбійник.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Внаслідок зіткнення авто дістало механічні пошкодження, пошкодилися також елементи вулично-шляхової мережі: відбійник та ліхтар. Травм в автопригоді, на щастя, ніхто не отримав.Під час спілкування з 56-річним керманичем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак проходити огляд на місці події чи в медзакладі чоловік відмовився. Крім цього, охоронці порядку з'ясували, що водій не мав права керування.Інспектори склали на чоловіка протоколи за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 2 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна) КУпАП та винесли постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) КУпАП.