На Волині знеструмлено кілька населених пунктів





Про це розповів Олександр Ковальчук.



Як повідомили в обленерго, внаслідок технологічного порушення у роботі обладнання через загорання в розподільчому устаткуванні знеструмлена частина населених пунктів Ківерцівської, Тростянецької та Підгайцівської територіальних громад.



Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.



Орієнтовний час відновлення електропостачання до 22:00 27 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях сталася пожежа на підстанції.Про це розповів Суспільному міський головаЯк повідомили в обленерго, внаслідок технологічного порушення у роботі обладнання через загорання в розподільчому устаткуванні знеструмлена частина населених пунктів Ківерцівської, Тростянецької та Підгайцівської територіальних громад.Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.Орієнтовний час відновлення електропостачання до 22:00 27 лютого.

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