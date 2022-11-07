На Волині знеструмлено кілька населених пунктів

На Волині знеструмлено кілька населених пунктів
У Ківерцях сталася пожежа на підстанції.

Про це розповів Суспільному міський голова Олександр Ковальчук.

Як повідомили в обленерго, внаслідок технологічного порушення у роботі обладнання через загорання в розподільчому устаткуванні знеструмлена частина населених пунктів Ківерцівської, Тростянецької та Підгайцівської територіальних громад.

Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.

Орієнтовний час відновлення електропостачання до 22:00 27 лютого.

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Теги: пожежа, підстанція, Ківерці
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