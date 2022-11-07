На Волині знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 14:41
У Ківерцях сталася пожежа на підстанції.
Про це розповів Суспільному міський голова Олександр Ковальчук.
Як повідомили в обленерго, внаслідок технологічного порушення у роботі обладнання через загорання в розподільчому устаткуванні знеструмлена частина населених пунктів Ківерцівської, Тростянецької та Підгайцівської територіальних громад.
Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
Орієнтовний час відновлення електропостачання до 22:00 27 лютого.
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Про це розповів Суспільному міський голова Олександр Ковальчук.
Як повідомили в обленерго, внаслідок технологічного порушення у роботі обладнання через загорання в розподільчому устаткуванні знеструмлена частина населених пунктів Ківерцівської, Тростянецької та Підгайцівської територіальних громад.
Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
Орієнтовний час відновлення електропостачання до 22:00 27 лютого.
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