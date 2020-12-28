На Волині постачальник електроенергії повернув у бюджет громади понад 100 тисяч гривень

На Волині постачальник електроенергії повернув у бюджет громади понад 100 тисяч гривень
За втручання прокуратури постачальник електроенергії повернув у бюджет надміру сплачені йому понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головненської селищної ради, ТОВ «Волиньелектрозбут» повернуло у бюджет громади понад 100 тисяч гривень надміру сплачених йому коштів.

Прокурори з'ясували, що за результатами тендеру між селищною радою та постачальником електроенергії було укладено договір про надання послуг у 2021 році.

Згодом сторони, порушивши чинне законодавство, уклали дев'ять додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшувалась за відсутності для того підстав.

У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.

Прокурори у судах усіх інстанцій відстояли свою позицію щодо необхідності стягнення із суб'єкта господарювання зайво одержаних коштів.

Відтак за прокурорського втручання підприємство повернуло у бюджет територіальної громади понад 100 тисяч гривень.

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Теги: «Волиньелектрозбут», гроші, громада
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