На Волині постачальник електроенергії повернув у бюджет громади понад 100 тисяч гривень

За втручання прокуратури постачальник електроенергії повернув у бюджет надміру сплачені йому понад 100 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головненської селищної ради, ТОВ «Волиньелектрозбут» повернуло у бюджет громади понад 100 тисяч гривень надміру сплачених йому коштів.Прокурори з'ясували, що за результатами тендеру між селищною радою та постачальником електроенергії було укладено договір про надання послуг у 2021 році.Згодом сторони, порушивши чинне законодавство, уклали дев'ять додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшувалась за відсутності для того підстав.У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.Прокурори у судах усіх інстанцій відстояли свою позицію щодо необхідності стягнення із суб'єкта господарювання зайво одержаних коштів.Відтак за прокурорського втручання підприємство повернуло у бюджет територіальної громади понад 100 тисяч гривень.