У місті на Волині – новий керівник муніципальної варти

У місті на Волині – новий керівник муніципальної варти
У Нововолинську представили нового керівника муніципальної варти.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

"Сьогодні представив нового керівника муніципальної варти. Ним став Роман Артинюк. Він має досвід роботи в силових структурах, працював поліцейським офіцером у нашій громаді. Роман Артинюк працюватиме за строковим трудовим договором, поки попередній керівник Сергій Смолярук виконує завдання із захисту держави", - йдеться в повідомленні.

Мер Нововолинська відзначив, що загалом четверо працівників муніципальної варти поповнили лави Збройних сил України в перші тижні війни.
У місті на Волині – новий керівник муніципальної варти

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Теги: Волинь, Нововолинськ, муніципальна варта
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