У місті на Волині – новий керівник муніципальної варти





Про це повідомив міський голова Борис Карпус.



"Сьогодні представив нового керівника муніципальної варти. Ним став Роман Артинюк. Він має досвід роботи в силових структурах, працював поліцейським офіцером у нашій громаді. Роман Артинюк працюватиме за строковим трудовим договором, поки попередній керівник Сергій Смолярук виконує завдання із захисту держави", - йдеться в повідомленні.



Мер Нововолинська відзначив, що загалом четверо працівників муніципальної варти поповнили лави Збройних сил України в перші тижні війни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську представили нового керівника муніципальної варти.Про це повідомив міський голова"Сьогодні представив нового керівника муніципальної варти. Ним став. Він має досвід роботи в силових структурах, працював поліцейським офіцером у нашій громаді. Роман Артинюк працюватиме за строковим трудовим договором, поки попередній керівниквиконує завдання із захисту держави", - йдеться в повідомленні.Мер Нововолинська відзначив, що загалом четверо працівників муніципальної варти поповнили лави Збройних сил України в перші тижні війни.

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