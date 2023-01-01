У місті на Волині – новий керівник муніципальної варти
Сьогодні, 12:17
У Нововолинську представили нового керівника муніципальної варти.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Сьогодні представив нового керівника муніципальної варти. Ним став Роман Артинюк. Він має досвід роботи в силових структурах, працював поліцейським офіцером у нашій громаді. Роман Артинюк працюватиме за строковим трудовим договором, поки попередній керівник Сергій Смолярук виконує завдання із захисту держави", - йдеться в повідомленні.
Мер Нововолинська відзначив, що загалом четверо працівників муніципальної варти поповнили лави Збройних сил України в перші тижні війни.
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Сьогодні представив нового керівника муніципальної варти. Ним став Роман Артинюк. Він має досвід роботи в силових структурах, працював поліцейським офіцером у нашій громаді. Роман Артинюк працюватиме за строковим трудовим договором, поки попередній керівник Сергій Смолярук виконує завдання із захисту держави", - йдеться в повідомленні.
Мер Нововолинська відзначив, що загалом четверо працівників муніципальної варти поповнили лави Збройних сил України в перші тижні війни.
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