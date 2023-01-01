У «Дії» тепер можна подати заяву про шлюб

У «Дії» тепер можна подати заяву про шлюб
На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб. Потрібно визначити місце, час, формат та заплатити держмито.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей", - написав міністр.

За його словами на порталі "Дія" можна обрати місце, час, формат та зал, де планується провести церемонію.

"ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження", - додав Федоров.

Процедура подачі заявки складається з семи кроків, вартість: від 0,85 грн до 1649,85 грн - залежно від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу.

Відзначимо, подати заявку онлайн через сервіси Мінюсту можна вже багато років.

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Теги: Дія, одруженя, заява про шлюб
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